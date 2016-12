foto Ansa

11:49

- "Gli israeliani devono capire che l'aggressione contro Gaza è inaccettabile e che non potrà che portare all'instabilità nella regione". Lo ha affermato il presidente egiziano in una dichiarazione diffusa dalla tv di Stato. Mohamed Morsi ha inoltre sottolineato che l'Egitto sarà "affianco al popolo palestinese per mettere fine all'aggressione israeliana".