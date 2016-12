foto Ap/Lapresse Correlati Il congresso del Pac 08:18 - Xi Jinping è stato ufficialmente nominato nuovo segretario del partito comunista cinese. Succede a Hu Jintao alla guida del partito e a marzo gli succederà anche alla guida della Cina come presidente. Xi Jinping è stato anche nominato capo della commissione militare centrale, questo significa che Hu Jintao lascia tutte le cariche e non conserva, come fece Jiang Zemin, il controllo dell'esercito. - Xi Jinping è stato ufficialmente nominato nuovo segretario del partito comunista cinese. Succede a Hu Jintao alla guida del partito e a marzo gli succederà anche alla guida della Cina come presidente. Xi Jinping è stato anche nominato capo della commissione militare centrale, questo significa che Hu Jintao lascia tutte le cariche e non conserva, come fece Jiang Zemin, il controllo dell'esercito.

La nuova leadership arriva al termine del XVIII Congresso del Partito comunista cinese, summit politico durato una settimana al quale hanno partecipato oltre 2200 delegati da tutta la nazione. I meccanismi di successione, tuttavia, sono opachi, e si svolgono a porte chiuse, attraverso serrate contrattazioni tra i membri più anziani e influenti del Partito.



Ridotto a sette il numero dei membi del Comitato Permanente

Si riduce da nove a sette il numero dei membri del Comitato Permanente del partito comunista cinese, quello che governerà la Cina per i prossimi 10 anni. I nomi sono quelli previsti alla vigilia. Il nuovo segretario del partito e prossimo presidente della Repubblica Xi Jinping è affiancato da una squadra di fedeli dell'86enne ex-presidente Jiang Zemin, in buona parte "principi", cioè discendenti delle famiglie dei leader storici del Partito Comunista Cinese. I membri del Comitato Permanente sono: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli.



Secondo molti analisti il numero delle poltrone e' stato ristretto da nove a sette per garantire una maggiore coesione, soprattutto dopo un anno caratterizzato da scandali e lotte intestine.



Lotta alla corruzione e miglioramento di vita nel programma del Pac

Unità del partito, riforme, miglioramento delle condizioni di vita dei cinesi, "per la quale combatteremo": questo il programma di Xi Jipnping che, dopo aver presentato i nuovi "sette uomini d'oro" del partito, ha tenuto un discorso programmatico. Xi ha parlato delle sfide della Cina ma anche della corruzione del partito e di altri suoi problemi, chiudendo con l'auspicio di una migliore conoscenza del mondo per la Cina e viceversa.



Li Keqiang, numero due del Pcc

Li Keqiang, 57 anni, è la seconda figura più importante del Pac: dal prossimo marzo sostituirà l'attuale premier Wen Jiabao come nuovo capo del governo. Anche Wang Qishan, 64 anni, considerato uno dei massimi esperti di finanza cinesi, molto rispettato negli ambienti internazionali, è riuscito a rientrare nel ristretto gruppo di leader al vertice: insieme al premier Li Keqiang avra' il compito di combattere la corruzione in seno al Partito.