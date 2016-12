foto Afp

01:02

- Il generale americano John Allen, capo delle forze alleate in Afghanistan, collaborerà con gli inquirenti nell'ambito dello scandalo Petraeus che ha travolto la Cia. Allen intende "cooperare pienamente" all'inchiesta in cui è coinvolto per lo scambio di e-mail con Jill Kelley. Lo ha reso noto il suo avvocato, spiegando che il generale ha ordinato al suo staff di collaborare con gli ispettori del Pentagono.