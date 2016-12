foto Ap/Lapresse

00:37

- Tensione alta non solo in Italia per le manifestazioni contro l'austerità. Gli agenti antisommossa hanno caricato alcune centinaia di dimostranti in Spagna. I manifestanti si erano riuniti vicino alla Camera bassa del parlamento a Madrid, lasciandosi alle spalle cassonetti bruciati e auto danneggiate. Scontri e incidenti anche in Plaza Catalunya, a Barcellona, dopo il corteo di protesta convocato dai sindacati.