foto Ap/Lapresse

23:12

- Gli Stati Uniti sostengono il diritto di Israele e difendersi e condannano in modo deciso il lancio di razzi da Gaza. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano dopo i nuovi scontri in Medio Oriente. "Non c'è giustificazione - si legge in una nota - per i codardi attacchi condotti contro Israele. Gli Stati Uniti si rammaricano per le morti e i feriti sia da parte israeliana che da parte palestinese".