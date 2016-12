Fisco, Obama contro i più ricchi: "Stop agli sgravi fiscali per non pesare sulla middle class"

foto Ansa 20:49 - "Il 2% dei cittadini più agiati non deve più avere sgravi fiscali, non ne ha bisogno. Questo ci costa quasi mille miliardi di dollari". Così il presidente Barack Obama a proposito del rischio del "fiscal cliff" (precipizio fiscale), in caso di mancato accordo al Congresso. "Dobbiamo evitare i regimi fiscali e gli escamotage facili", ha aggiunto ricordando che bisogna ridurre il deficit senza "aumentare le tasse per la middle class". - "Il 2% dei cittadini più agiati non deve più avere sgravi fiscali, non ne ha bisogno. Questo ci costa quasi mille miliardi di dollari". Così il presidente Barack Obama a proposito del rischio del "fiscal cliff" (precipizio fiscale), in caso di mancato accordo al Congresso. "Dobbiamo evitare i regimi fiscali e gli escamotage facili", ha aggiunto ricordando che bisogna ridurre il deficit senza "aumentare le tasse per la middle class".

"Senza un rapido accordo per risolvere il problema del 'fiscal cliff' - ha sottolineato il presidente - l'America tornerebbe alla recessione". Obama, auspicando che il risultato arrivi "entro la fine della settimana prossima", ha poi ricordato di aver ricevuto con la vittoria elettorale un chiaro mandato dagli americani: "La maggioranza degli elettori ha votato per il mio piano per ridurre il debito" con un approccio bilanciato che prevede anche un aumento delle entrate fiscali.



"La Rice non ha colpe su Bengasi"

"Susan Rice non ha alcuna responsabilità su Bengasi: ha riferito le informazioni fornite dall'intelligence. Lo ha fatto su mio mandato. Se qualcuno vuole fare polemiche se la veda con me, accusare lei è scandaloso". Obama lancia toni di sfida contro i repubblicani che hanno minacciato il veto sulla sua nomina al Dipartimento di Stato. "Gli attacchi dei repubblicani contro Susan Rice sono stati atroci e violenti. Si è sempre comportata in modo esemplare. Ha rappresentato il nostro Paese all'Onu con preparazione, decisione e fermezza".



Petraeus, "non ci sono prove della diffusione di dati riservati"

Obama parla anche dello scandalo Petraeus che ha investito la Cia. "Non ci sono prove, finora, che informazioni classificate siano state rivelate". "Aspetto a giudicare" su come l'intera gestione della vicenda è emersa, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiede se non doveva essere informato prima. "Non ci sono ancora tutte le informazioni necessarie per giudicare", ha detto, aggiungendo di avere fiducia nell'Fbi.