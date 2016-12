foto Dal Web

17:56

- Gli uomini dell'Fbi hanno trovato documenti militari top secret in casa di Paula Broadwell, ex militare, biografa e amante del generale David Petraeus, e stanno indagando per sapere in che modo la donna possa esserne entrata in possesso. Si tratta di materiale sequestrato in North Carolina nella notte di lunedì dagli agenti federali. Sia Petraeus sia la Broadwell hanno detto agli investigatori che non era il generale la fonte di quei documenti.