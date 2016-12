Katie e Arin, i fidanzati si sono scambiati sesso

foto Dal Web Correlati I fidanzati che si sono scambiati il sesso 18:16 - Parlare di coppia scambista sarebbe troppo facile. Ma quello vissuto dai due giovani di Tulsa, città dell’Oklahoma, è stato un percorso difficile e doloroso da transgender. Oggi si chiamano Katie e Arin, sono innamorati e felici, ma prima di fare coppia hanno vissuto il disagio di stare in un corpo nel quale non si identificavano: lui era una lei e lei era un lui.

Katie prima della cura si chiama Luke. Oggi ha 18 anni ed è una donna a tutti gli effetti e ricorda: “Io e Arin oggi siamo perfetti l’una per l’altro perché entrambi abbiamo avuto gli stessi problemi crescendo. Ora viviamo in modo convincente come un ragazzo e una ragazza, nessuno si accorge della cosa. Anche a tre anni, sapevo che in fondo volevo essere una ragazza. Tutto quello che volevo era giocare con le bambole. Ho odiato il mio corpo da piccola e non l’ho mai sentito veramente mio”. Arin si chiamava Emerald e da bambina aveva partecipato e vinto molti concorsi di bellezza, pur sentendo di essere diversa dalle altre bimbe.