foto Ap/Lapresse 18:47 - David Petraeus comparirà come testimone davanti alla commissione Intelligence del Senato Usa, nel corso di un'audizione sull'attacco al consolato a Bengasi dove furono uccisi quattro cittadini americani, tra cui l'ambasciatore Chris Steven. Prima che scoppiasse lo scandalo, che lo ha portato alle dimissioni, la testimonianza dell'ex direttore della Cia era prevista per domani. Petraeus dovrebbe presentarsi in commissione giovedì. - David Petraeus comparirà come testimone davanti alla commissione Intelligence del Senato Usa, nel corso di un'audizione sull'attacco al consolato a Bengasi dove furono uccisi quattro cittadini americani, tra cui l'ambasciatore Chris Steven. Prima che scoppiasse lo scandalo, che lo ha portato alle dimissioni, la testimonianza dell'ex direttore della Cia era prevista per domani. Petraeus dovrebbe presentarsi in commissione giovedì.

E, mentre Petraeus si prepara alla sua testimonianza, Jill Kelley, una delle due donne al centro dello scandalo che ha portato il direttore della Cia a dimettersi, ha chiesto alla polizia una "protezione diplomatica" per difendersi dai giornalisti che da giorni assediano la sua casa a Tampa, in Florida. Fonti di stampa dicono che Kelley ha telefonato più volte alla polizia e almeno in un caso ha affermato di essere "console generale onorario", qualifica che non dovrebbe permettere a estranei "di entrare nella mia proprietà", mentre i giornalisti si trovano sul vialetto di accesso alla sua ricca residenza. "Non so se si possa far riferimento anche alla protezione diplomatica, perché è contro la legge entrare nella mia proprietà, perché è inviolabile", ha infatti affermato.



La Kelley, 37 anni, è stata impegnata come "ufficiale di collegamento civile" volontaria alla base aerea MacDill di Tampa, dove ha sede il Central Command and Special Operations Command, di cui Petraeus è stato a capo fino al 2010 e anche sulla targa della sua automobile si fregia del titolo di console onoraria.



"Stanno cercando di aprire la mia porta, non se ne vanno - ha detto in una telefonata alla polizia e, alla richiesta se sapesse chi fosse, ha risposto 'Non so chi siano'".



Il generale Allen nega la relazione con la Kelley

E intanto, persone vicine al generale John Allen confermano la sua versione secondo cui non esisteva alcuna relazione con Jill Kelley. I pochi dettagli emersi tramite il dipartimento alla Difesa lasciano pensare che Allen avrebbe molto da spiegare, come scrive il "Washington Post", ricordando che esistono tra le 20 e le 30mila pagine contenenti email e altri documenti sui quali si cerca di fare chiarezza. Alcuni di questi messaggi erano "ammiccanti", altri sono stati definiti "potenzialmente inappropriati". Persone vicine a Allen citate dallo stesso quotidiano insistono invece sul fatto che i messaggi non erano nell'ordine delle migliaia o decine di migliaia ma delle centinaia. Kelley, sostengono, era un'amica di Allen e della moglie Kathy. Il problema è che la donna produceva email in quantità.



Trovato materiale riservato da Paula

L'Fbi ha trovato in casa di Paula Broadwell, biografa e amante del generale David Petraeus, documenti militari "top secret" e sta indagando su come la donna possa esserne entrata in possesso. I documenti fanno parte del materiale sequestrato lunedì notte dagli agenti del Bureau in North Carolina.