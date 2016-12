foto Ap/Lapresse

00:42

- Per il 53% degli americani sarà colpa dei Repubblicani se entro la fine dell'anno Casa Bianca e Congresso non troveranno un accordo per scongiurare il "fiscal cliff" (i circa 600 miliardi tra tagli e aumento di tasse che entrerà in vigore negli automaticamente il primo gennaio 2013). Questo il risultato di un sondaggio del Pew Research Center. Il 29% ritiene invece sarà da condannare il presidente Obama.