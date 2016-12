foto Ap/Lapresse

15:57

- Una donna ripresa mentre sale con l'auto sul marciapiede per sorpassare uno scuolabus a Cleveland, negli Stati Uniti, è stata condannata dal tribunale alla pubblica gogna: la 32enne Shena Hardin si è dovuta piazzare a un incrocio, al freddo, tenendo in mano un cartello con la scritta "Solo gli idioti guiderebbero sul marciapiede per evitare uno scuolabus".