foto Ansa

12:44

- David Petraeus chiese in modo perentorio alla sua amante Paula Broadwell di non scrivere più email minatorie all'"amica di famiglia" Jill Kelley. La richiesta, scrive The Daily, risale al periodo in cui l'ex direttore della Cia e la sua amante avevano deciso di mettere fine alla loro relazione. Tra le email di insulti che la Kelley ha ricevuto dalla Broadwell ce n'è una in cui l'amante di Petraeus le dice di "stare lontana dal suo uomo".