Secondo un alto funzionario della Difesa Usa che ha chiesto l'anonimato, l'Fbi ha scoperto 20-30mila comunicazioni, per lo più email, tra il 2010 e il 2012, tra il generale Usa in Afghanistan John Allen e Jill Kelley, la donna che denunciando le email minatorie dell'amante dell'ex direttore della Cia David Petraeus, Paula Broadwell, ha dato il via all'indagine che ha portato alle dimissioni dello stesso Petraeus.



Panetta: "Allen alla guida Isaf fino a chiusura inchiesta"

Il generale Usa John Allen rimarrà alla guida dell'Isaf in Afghanistan, finché "sarà in corso l'inchiesta" che lo riguarda. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Leon Panetta, auspicando però che il Senato ratifichi presto la nomina del successore, il generale Joseph Dunford. Panetta ha tuttavia chiesto, e ottenuto, dal presidente Obama il rinvio della nomina di Allen a comandante supremo della Nato in Europa, prevista per l'inizio del 2013.



Casa Bianca: "Obama sorpreso dalla vicenda"

Il presidente americano, Barack Obama, ha accolto con "sorpresa" lo scandalo che ha travolto il capo della Cia David Petraeus e il generale John Allen. Lo ha affermato il portavoce dell Casa Bianca Jim Carney. "Obama - ha sottolineato il portavoce - tiene in alta considerazione il lavoro svolto dai due alti ufficiali".