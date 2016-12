foto Ap/Lapresse

06:36

- L'aviazione israeliana ha effettuato nella notte diversi raid sulla striscia di Gaza in risposta a razzi palestinesi lanciati verso il territorio israeliano a partire da sabato. I bombardamenti aerei, secondo un portavoce dell'esercito di Tel Aviv, hanno avuto come obiettivo un tunnel di contrabbando e un'installazione utilizzata come deposito di armi nel nord della Striscia di Gaza, oltre a un sito di lancio di razzi nel sud della regione.