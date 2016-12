foto Ap/Lapresse

06:01

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha fatto appello a Israele e Siria perché allentino la tensione sulle alture del Golan. L'esercito israeliano ha sparato ieri colpi di avvertimento in direzione della Siria in seguito alla caduta di un colpo di mortaio siriano su una posizione israeliana nel Golan. "Il segretario generale è profondamente preoccupato per una possibile escalation", ha dichiarato il portavoce dell' Onu.