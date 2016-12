Gaza, raid israeliano: un morto

07:55 - In un attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza è rimasto ucciso un militante palestinese di Hamas. L'esercito israeliano ha confermato il raid. Con la vittima di oggi, sale a sei il numero dei palestinesi morti per gli attacchi avvenuti in risposta all'attentato al confine di Gaza in cui sono rimasti feriti quattro militari israeliani.