- In Slovenia si sono aperti stamani alle 7 i seggi per le elezioni presidenziali, che vedono favorito per la riconferma a un secondo mandato di cinque anni il presidente uscente Danilo Turk. Gli ultimi sondaggi davano tuttavia Turk al 35-40%, quindi al di sotto della maggioranza assoluta: è dunque ossibilie che si debba andare al ballottaggio, previsto per il 2 dicembre. A sfidarlo nel turno decisivo dovrebbe essere l'ex premier Borut Pahor.