Brimania, terremoto di magnitudo 6.6: 13 morti

foto Ap/Lapresse 10:23 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata alle 7:42 ora locale (le 2:12 in Italia) nella Regione birmana nordoccidentale di Sagaing. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro 56 km a nord di Shwebo. Secondo un primo bilancio ci sarebbero 13 morti e 40 feriti. - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata alle 7:42 ora locale (le 2:12 in Italia) nella Regione birmana nordoccidentale di Sagaing. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro 56 km a nord di Shwebo. Secondo un primo bilancio ci sarebbero 13 morti e 40 feriti.

Quattro delle vittime sarebbero decedute per il crollo di un ponte in costruzione sul fiume Irrawaddy, al quale stavano lavorando. Nel crollo sono rimasti feriti anche altri 25 operai.



Altre due persone sarebbero morte invece a Kyaukmyaung, dopo il crollo di due monasteri



I residenti di Mandalay, seconda più grande città commerciale del centro del Paese e a 117 km a nord dell'epicentro, parlano di una scossa molto violenta: "Non ho mai sentito un terremoto così forte. C'è stato un grosso boato e la luce è andata via", afferma un testimone. La scossa è stata sentita anche a Bangkok, capitale della vicina Thailandia.



Altre due scosse di magnitudo 5

Due repliche di magnitudo 5 sono state registrate alle 7:59 e alle 8:02 ora locale (2:29 e 2:32 in Italia). Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), entrambe le repliche hanno avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra i 36 ed i 25 km a nordest di Shwebo.



L'Usgs ha emesso da parte sua una allerta "gialla", che indica la possibilità di danni e vittime relativamente localizzati nelle vicinanze dell'epicentro. La Birmania è regolarmente scossa da terremoti. A marzo del 2011 un sisma di magnitudo 6.8 ha colpito lo Stato birmano di Shan, al confine con Thailandia e Lahos, causando 74 morti.