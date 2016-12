foto Ap/Lapresse

00:38

- Record di omicidi a San Paolo, in Brasile. Nelle ultime due settimane almeno 140 persone sono state uccise nella città più grande del Sudamerica. I casi di assassinio avevano subìto un'impennata a settembre, con 144 morti. Secondo la polizia si tratta di omicidi ordinati da leader dell'organizzazione criminale "Primeiro Comando da Capital" che sono attualmente in carcere e intendono vendicarsi per l'ondata di repressione contro il narcotraffico.