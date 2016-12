foto Ansa Correlati Cia, si è dimesso il direttore Petraeus

"L'amante di mia moglie...", la lettera sul NyTimes 21:52 - Mentre aveva una relazione extraconiugale con il generale David Petraeus, la scrittrice Paula Broadwell minacciò per email un'altra donna vicina al suo amante. Lo scrive il Washington Post online citando tre alti funzionari, secondo cui la destinataria delle minacce era così spaventata che si rivolse all'Fbi per avere protezione e per capire da arrivavano le minacce. Broadwell temeva che questa donna mettesse in pericolo la sua relazione col generale. - Mentre aveva una relazione extraconiugale con il generale David Petraeus, la scrittrice Paula Broadwell minacciò per email un'altra donna vicina al suo amante. Lo scrive il Washington Post online citando tre alti funzionari, secondo cui la destinataria delle minacce era così spaventata che si rivolse all'Fbi per avere protezione e per capire da arrivavano le minacce. Broadwell temeva che questa donna mettesse in pericolo la sua relazione col generale.

Le indagini degli agenti federali portarono infine a Paula Broadwell e alle email dal contenuto erotico che si scambiava con Petraeus. Fu a quel punto che l'Fbi capì che il generale aveva una relazione clandestina con la sua biografa, anche se in un primo momento aveva temuto che il computer di Petraeus potesse essere stato attaccato da un hacker.



Forse scoperta la donna misteriosa

Sarebbe Jill Kelley, ha 37 anni, la donna misteriosa destinataria delle e-mail minacciose di Paula Broadwell. Secondo l'Associated Press, la donna lavorava come ufficiale di collegamento presso il Dipartimento di Stato a Tampa, in Florida, di cui Petraeus era responsabile. Dalla denuncia della donna è scattata l'inchiesta dell'Fbi e il conseguente scandalo che ha portato alle dimissioni del numero uno Cia.



Secondo l'agenzia di stampa Usa, che cita una fonte ufficiale che ha chiesto di mantenere l'anonimato, la Kelley curava in particolare i contatti tra il Dipartimento di Stato e il Joint Special Operation Command (Jsoc), incaricato delle operazioni speciali. Come quella cioè che ha permesso di neutralizzare il capo di al Qaeda Osama Bin Laden, all'inizio di maggio 2011, ad Abbottabad, in Pakistan.



La lettera al New York Times: "Mia moglie mi tradisce con un uomo del governo"

Il 13 luglio su "The Ethicist", una rubrica del New York Times, appare una lettera che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere stata scritta dal marito di Paula Broadwell. Il giornale, tuttavia, ha voluto smentire che il redattore del testo sia stato il tradito. Questo il testo



"Mia moglie ha una relazione extraconiugale con un esponente del governo. Il suo ruolo è quello di gestire un progetto, i progressi del quale verranno visti in tutto il mondo come una dimostrazione della leadership degli Stati Uniti (quanto dico potrebbe sembrare un'iperbole, ma non sto esagerando)".



"L'ho incontrato diverse volte ed è stato gentile (Dubito lui sappia che io so). Ho osservato l'intensificarsi della relazione durante l'ultimo anno, ed ho anche tratto dei vantaggi dalla generosità di lui: è impegnato in un lavoro che mi appassiona ed è assolutamente la persona giusta per l'incarico. Sono convinto che rendere pubblica la relazione creerebbe un grosso elemento di distrazione e andrebbe a impattare negativamente sull'esito di sforzi importanti. Il mio problema è: devo portare allo scoperto questa relazione e forzarne finalmente la fine? O devo soffrire in silenzio per un anno o due in attesa che si concluda un progetto che ritengo debba andare in porto? O ancora, devo ascoltare la voce del mio cuore, fuggire da tutta questa triste situazione e lasciarmi tutto alle spalle? LETTERA FIRMATA".



Chuck Klosterman, l'autore della rubrica risponde, dimostrando prudenza. "Evita di denunciare pubblicamente la relazione. Diverso sarebbe se il progetto della persona in questione promuovesse (ipocritamente) il valore della famiglia, ma non sembra questo il caso. Il solo motivo per rendere pubblica la relazione sarebbe di umiliare lui e tua moglie, e questa non è mai una buona ragione per fare alcunché. È una questione tra te e la tua consorte. Dovresti dirle che intendi separarti, come faresti se lei andasse a letto con il postino. L'idea di soffrire in silenzio per il bene del progetto non ha alcun senso. In che modo il divorzio (discreto) dell'amante di quest'uomo potrebbe danneggiare un’iniziativa di leadership internazionale? Probabilmente lui ne sarebbe sollevato".



"Il fatto che tu sia disposto ad accettare l'infedeltà di tua moglie per il bene più importante di un progetto politico è più che onorevole. Infatti, è così tanto onorevole che non sono sicuro che le tue ragioni siano vere. Una parte di me si chiede perché tu stia davvero ponendo questo interrogativo, in particolare in una rubrica che viene pubblicata sul New York Times. Il dilemma che tu poni è senz’altro intrigante, ma non mi pare di difficile soluzione. Tua moglie ha una relazione con una persona che, il caso vuole, tu rispetti. Perché quest'ultimo dettaglio dovrebbe cambiare il tuo modo di reagire all'inganno di tua moglie? Ammiri quest'uomo così tanto da non chiedere a tua moglie perché continua ad andare a letto con lui? Ho come il sospetto che tu abbia scritto questa lettera perché desideri che alcune persone in particolare leggano questa rubrica e intuiscano chi è coinvolto e cosa sta realmente succedendo di nascosto (senza effettivamente affrontare la faccenda in prima persona). Nemmeno questo è etico".