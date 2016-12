Prima il dj stupratore, poi le accuse ingiuste a un politico: si dimette il direttore della Bbc

foto Reuters 23:17 - il direttore generale della Bbc, George Entwistle, ha rassegnato le dimissioni a seguito dell'errore in cui l'emittente britannica è incorsa accusando a torto di pedofilia un uomo politico durante una propria trasmissione e dopo il caso di Jimmy Savile, il famoso dj che avrebbe stuprato oltre 300 ragazze minorenni e il cui caso sarebbe stato insabbiato dal network. "Ho deciso che la cosa più giusta da fare è di dimettermi", ha detto Entwistle. - il direttore generale della Bbc, George Entwistle, ha rassegnato le dimissioni a seguito dell'errore in cui l'emittente britannica è incorsa accusando a torto di pedofilia un uomo politico durante una propria trasmissione e dopo il caso di Jimmy Savile, il famoso dj che avrebbe stuprato oltre 300 ragazze minorenni e il cui caso sarebbe stato insabbiato dal network. "Ho deciso che la cosa più giusta da fare è di dimettermi", ha detto Entwistle.

Nelle scorse ore il manager era stato costretto alle scuse pubbliche, in diretta: "quel servizio non sarebbe dovuto andare in onda. Abbiamo sbagliato e ce ne scusiamo, senza riserve".



Scuse rivolte in particolare a Lord Alistair McAlpine, figura di spicco del partito conservatore, accusato di pedofilia dopo che un uomo vittima di abusi sessuali negli anni '70 e '80 in una casa di accoglienza per minori in Galles, aveva dichiarato alla trasmissione di punta della Bbc "Newsnight" che uno dei suoi "carnefici" era un noto politico conservatore.



Sebbene il nome non fosse stato rivelato, ci è voluto poco perché questo trapelasse e circolasse su Internet. Ma venerdì la stessa "vittima", Steve Massahm, ha ammesso di essersi sbagliato e che il suo persecutore non ha nulla a che fare con Lord McAlpine, ex tesoriere dei Tory e stretto collaboratore di Margaret Thatcher, oggi settantenne che vive tra L'Inghilterra e il Salento, in Italia. Proprio McAlpine aveva rotto il silenzio smentendo di persona le voci circolate e minacciando azioni legali.



Rilasciando delle brevi dichiarazioni fuori dal quartier generale della Bbc a Londra, Entwistle ha detto stasera di aver deciso di fare "la cosa giusta" e dimettersi. "Quando sono stato nominato per questo ruolo, con 23 anni di esperienza di producer e leader all'interno della Bbc, ero fiducioso che i membri del Bbc Trust avessero scelto il candidato migliore per il posto e la persona giusta per affrontare le sfide e le opportunità a venire", ha detto. "Tuttavia - ha proseguito - gli eventi completamente eccezionali delle ultime settimane mi hanno portato a concludere che la Bbc dovrebbe nominare un nuovo leader".



Le dimissioni arrivano anche dopo il polverone sollevato dal caso del presentatore Jimmy Savile, deceduto lo scorso anno e che avrebbe abusato di centinaia di minori.