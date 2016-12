Obama, "habemus Florida": dopo quattro giorni, spoglio terminato

foto Da video 21:49 - Barack Obama ha vinto anche in Florida, dove da quattro giorni non erano ancora terminati i conteggi dopo le elezioni che hanno visto la riconferma alla Casa Bianca dell'attuale presidente. Grazie alla conquista della Florida, il democratico si è aggiudicato in tutto 332 grandi elettori, mentre il repubblicano Mitt Romney ne ha ottenuti 206. Al presidente è andato il 50% dei voti, mentre a Romney il 49,1%. - Barack Obama ha vinto anche in Florida, dove da quattro giorni non erano ancora terminati i conteggi dopo le elezioni che hanno visto la riconferma alla Casa Bianca dell'attuale presidente. Grazie alla conquista della Florida, il democratico si è aggiudicato in tutto 332 grandi elettori, mentre il repubblicano Mitt Romney ne ha ottenuti 206. Al presidente è andato il 50% dei voti, mentre a Romney il 49,1%.

La vittoria è avvenuta dunque con un margine di circa 74mila voti. Obama è risultato in vantaggio in otto dei nove "swing statesS, perdendo solo in North Carolina. Dalle urne è uscito infatti vincente, oltre che in Florida, in Ohio, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, Virginia, Colorado e Nevada.