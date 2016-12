foto Ap/Lapresse

16:57

- Non si placa la tensione in Siria, dove nelle ultime ore sono state uccise almeno 53 persone. Lo conferma l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), diramando un bollettino provvisorio. Tra i morti, 29 sono soldati governativi, molti dei quali uccisi nell'esplosione di due autobombe nella città meridionale di Daraa. Su Damasco, intanto, sono in corso nuovi bombardamenti.