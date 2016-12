foto Dal Web Correlati Tradisce la moglie, Petraeus lascia la Cia 09:05 - La relazione extraconiugale che ha portato alle dimissioni di David Petraeus da direttore della Cia era durata meno di un anno, ma potrebbe portare guai giudiziari per Paula Broadwell. La donna, sua biografa, è stata infatti "indagata per aver tentato impropriamente di accedere alla sua email con il possibile obiettivo di ottenere informazioni coperte da segreto". I media Usa danno ampio spazio all'inchiesta dell'Fbi. - La relazione extraconiugale che ha portato alle dimissioni di David Petraeus da direttore della Cia era durata meno di un anno, ma potrebbe portare guai giudiziari per Paula Broadwell. La donna, sua biografa, è stata infatti "indagata per aver tentato impropriamente di accedere alla sua email con il possibile obiettivo di ottenere informazioni coperte da segreto". I media Usa danno ampio spazio all'inchiesta dell'Fbi.

Fu proprio questo tentativo da parte dell'amante e biografa di Petraeus, che evidentemente aveva altre mire oltre all'amore per il generale, ad aver fatto precipitare il caso, ancor più delle centinaia di messaggi erotici che Petraeus aveva continuato a inviare all'ex amante anche dopo che lei lo aveva lasciato.



La vicenda si intreccia con i malumori interni a Langley per il nuovo modo di gestire la Cia da parte di un ex militare come Petraeus e con il fallimento dell'11 settembre a Bengasi, dove gli 007 non erano riusciti a prevenire l'assalto al consolato-base Cia in cui fu ucciso l'ambasciatore in Libia, Chris Stevens.



La polizia federale aveva ricevuto una segnalazione sui rapporti tra Petraues e la Broadwell fin dall'epoca della missione in Afghanistan, quando un'email del generale a quella che era ancora solo un'amica in cui parlava di corruzione fini' a un indirizzo sbagliato. I media Usa precisano che tutta l'indagine non era basata su un comportamento inadeguato del generale e poi capo della Cia, ma sui possibili pericoli che la relazione extra-coniugale poteva porre per la sicurezza nazionale.



Gli account di posta elettronica di dirigenti della Cia, anche quelli personali, sono considerati molto delicati per la sicurezza nazionale. Paula Broadwell, scrittrice sposata e con due figli, insegna al Center for Public Leadership di Harvard.