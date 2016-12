foto Ap/Lapresse

- Il Pentagono ha notificato al Congresso americano il progetto di vendita di 20 aerei da trasporto C-130 e 5 aerei-rifornitori all'Arabia Saudita per 6,7 miliardi di dollari. Lo ha annunciato l'agenzia Usa incaricata dell'esportazione. Dopo l'acquisto record da 60 mld di decine di aerei ed elicotteri nel 2010, questo contratto conferma gli Usa come principale fornitore di armi a Riad. Il Congresso ha 30 giorni di tempo per sollevare obiezioni.