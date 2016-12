foto Ap/Lapresse

00:40

- Il Consiglio nazionale siriano, espressione all'estero dell'opposizione a Bashar Assad, ha eletto George Sabra a suo nuovo presidente. A votare per Sabra il segretariato generale del Consiglio, composto da 41 membri, riunitosi a Doha. Oppositore storico degli Assad - prima di Hafez, che lo fece incarcerare per 8 anni, e poi del figlio Bashar - Sabra, cristiano ex comunista, è riuscito a lasciare clandestinamente il Paese a inizio 2012.