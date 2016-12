foto Dal Web 20:33 - Il direttore della Cia, David Petraeus, si è dimesso. Secondo fonti di stampa, Petraeus ha inviato la lettera di dimissioni al presidente Barack Obama che le ha accettate. Nel testo, afferma la Cnn, Petraeus ha affermato di aver tradito la moglie e questo "è un comportamento inaccettabile per un leader". Ma anche il flop di Bengasi, malgestito dalla Cina e costato la vita all'ambasciatore Stevens, potrebbe aver avuto il suo peso. - Il direttore della Cia, David Petraeus, si è dimesso. Secondo fonti di stampa, Petraeus ha inviato la lettera di dimissioni al presidente Barack Obama che le ha accettate. Nel testo, afferma la Cnn, Petraeus ha affermato di aver tradito la moglie e questo "è un comportamento inaccettabile per un leader". Ma anche il flop di Bengasi, malgestito dalla Cina e costato la vita all'ambasciatore Stevens, potrebbe aver avuto il suo peso.

Il 60enne David Petraeus ha comunicato la propria decisione in una lettera ai dipendenti della Cia spiegando di aver dimostrato "assai poca ragionevolezza" nell'aver tradito la moglie con la quale è sposato da 37 anni. "Un tale comportamento è inaccettabile sia per un marito che per il leader di un'istituzione come la nostra", ha scritto.



Secondo la rivista Slate, la donna con cui Petraeus ha avuto una relazione extraconiugale è Paula Broadwell, la sua biografa, autrice del volume "All inn: the education of general David Petraeus". Slate aggiunge come il presidente americano Obama abbia riflettuto ben 24 ore prima di accettare le dimissioni dell'uomo da lui voluto a capo dell'agenzia di intelligence.



Un'uscita di scena inattesa e improvvisa per l'uomo che risolse per la Casa Bianca la guerra in Iraq e a cui il presidente Barack Obama aveva affidato la guida della Cia, dopo esser stato fino alla primavera 2011 comandante delle forze Usa e Nato in Afghanistan.



In molti oltre oceano hanno sottolineato che una relazione extraconiugale è assolutamente incompatibile con un incarico come quello di capo della Cia. Relazioni del genere sono assolutamente proibite anche ai semplici agenti, perché li rendono vulnerabili, ricattabili.



La moglie di Petraeus, Holly, è stata avvocato difensore dei veterani americani e capo di un servizio nell'Ufficio americano della protezione finanziaria dei consumatori.



Alla guida dei servizi statunitensi, dopo le dimissioni di David Petraeus, è stato designato ad interim l'attuale vice direttore, Michale Morell.



Frattanto, nessuno almeno finora ha messo in dubbio la motivazione dietro il forfait di Petraeus. Nonostante negli ultimi tempi la Central Intelligence Agency sia stata al centro di alcune polemiche legate all'assalto al consolato Usa a Bengasi, dove morì l'ambasciatore Stevens per mano di terroristi che la Cia non ha saputo eliminare in tempo.