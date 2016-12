foto Ansa Correlati Speciale elezioni

"E' necessario chiedere agli americani più ricchi, come me, di pagare di più". Lo afferma il presidente Barack Obama, nel suo primo discorso sulla crisi dopo il successo elettorale. "La priorità deve essere la crescita", ha aggiunto Obama, che dovrà affrontare la questione del fiscal cliff, delle tasse e della spesa. "Sono aperto al compromesso - ha ricordato - ma a nulla che non sia un approccio bilanciato al risanamento dei conti".

"Non colpire la middle class"

"Nessuno vuole un aumento delle tasse per la classe media. Se i ricchi non pagheranno di più, le tasse dovranno salire per tutti", ha detto Obama.



"Opporrò il veto a sgravi a ricchi"

Il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, ha anche precisato che Barack Obama opporrà il proprio veto su qualsiasi misura che estenda gli sgravi fiscali ai più ricchi.



Il presidente, che ha invitato al dialogo sul "fiscal cliff" democratici e repubblicani chiamandoli alla Casa Bianca per la prossima settimana, ha detto che il suo obiettivo ora è "ottenere una maggioranza in Congresso per rispettare il voto. Gli americani hanno votato per creare più occupazione e crescita e non per la solita politica".



Ora che la campagna elettorale è finita "è il momento di tornare a lavorare e c'è molto lavoro da fare. Gli americani hanno votato per l'azione non per una politica come quella di sempre. Ed è in questo spirito - ha affermato Obama - che ho invitato i leader di tutti e due i partiti alla Casa Bianca la prossima settimana per iniziare a costruire un consenso sulle sfide che solo insieme possiamo risolvere. In un momento in cui l'economia si sta riprendendo alla grande recessione, la nostra priorità devono essere l'occupazione e la crescita".



"Lo scorso anno ho lavorato con i repubblicani e i democratici per tagliare 1.000 miliardi di dollari di spese che non ci potevamo permettere. Intendo lavorare con tutti e due i partiti per fare di più, incluse riforme che ridurranno il costo della sanità così da rafforzare il Medicaid e il Medicare nel lungo raggio. Sono serio nel ridurre il debito e il deficit e per farlo dobbiamo unire tagli alla spesa con entrate fiscali. E questo significa chiedere ai piu' ricchi di pagare un po' di più in tasse", ha sottolineato ancora Obama.