foto Ufficio stampa

17:07

- E' di almeno 18 morti il bilancio del bombardamento di artiglieria pesante eseguito dal regime di Assad contro al-Quriya, località siriana al confine iracheno. Lo denunciano gli attivisti locali, sottolineando come il "massacro catastrofico" sia avvenuto in zone residenziali. "Abbiamo trovato i cadaveri di 13 donne, tre bambini e due uomini - hanno detto gli oppositori del regime -. Non sappiamo quante persone ci siano ancora sotto le macerie".