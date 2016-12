Svezia, spari in casa del premier: un morto

- Un uomo è stato trovato senza vita nella residenza del primo ministro svedese, Fredrik Reinfeldt, nel centro di Stoccolma. Al momento dei fatti, Reinfeldt e la famiglia non erano nell'edificio. La vittima, su cui sono stati ritrovati segni d'arma da fuoco, è un addetto alla sicurezza della residenza. La polizia ha escluso che si tratti di un attentato e pensa a un suicidio.

"Fredrik Reinfeldt sta bene e si trova in una visita esterna. Non è alla Sagerska", ha detto la sua portavoce, Roberta Alenius.



Ancora confusa la ricostruzione dei fatti. La residenza, il Sagerska Palatset, nel centro della capitale, è stata immediatamente circondata da ambulanze e macchine della polizia.



L'allarme alla polizia è arrivato alle 13.11 e si parlava di una persona ferita all'interno della residenza. Secondo fonti locali, la vittima sarebbe un addetto alla sicurezza.



Il corpo è stato ritrovato da un collega al suo ritorno dalla pausa pranzo.



"Non ci sono segni di un atto criminale - ha detto una portavoce della polizia, Towe Hagg - . Le nostre indagini riguardano la possibilità di un suicidio o di un incidente sul lavoro".

Secondo i media svedesi l'uomo è morto in seguito a ferite di arma da fuoco. La vittima non era una guardia del corpo del premier, ma aveva pieno accesso alla residenza. Un altro funzionario di polizia ha detto che l'uomo era un addetto alla sicurezza nella residenza di Reinfeldt.