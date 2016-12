foto Ap/Lapresse

- Il presidente americano Barack Obama rilascerà nelle prossime ore una dichiarazione sull'economia e sul debito, ovvero sui temi al centro del dibattito attuale per il 'fiscal cliff', il nodo della spesa e delle tasse. Intanto i Repubblicani fanno sapere che non cercheranno più di affossare la riforma della sanità ormai nota come Obamacare dopo i risultati elettorali che hanno dato ragione al presidente.