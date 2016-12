New York, il governatore Cuomo licenzia il capo della Protezione Civile

18:56

- Il direttore della Protezione Civile Steven Kuhr è stato licenziato dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, perché, durante l'emerganza causata dall'uragano Sandy, avrebbe fatto un uso personale di una delle squadre di soccorso. In particolare Kuhr avrebbe fatto rimuovere un albero caduto nel viale della sua casa di Long Island. Steven Kuhr rivestiva dall'ottobre dello scorso anno la carica di commissario esecutivo del Dipartimento statale per la sicurezza e le emergenze.