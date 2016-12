Del pazzo broker spendaccione non si conosce l'identità ma soltanto che è specializzato in materie prime e che era a una festa di Halloween nell'esclusivo club "Raffles", nel quartiere di Chelsea. E' arrivato intorno alle 21.30 con altri nove trader e a quel punto ha dato il via alla serata con un giro di cocktail di vodka, ognuno da 30 sterline, a base di rum, assenzio e pompelmo.



Ma testimoni riferiscono che la compagnia ha iniziato a "strafare" intorno alle 23 quando nel locale ha fatto il suo ingresso l'attore di "Snatch" e "I soliti sospetti". Gli operatori di borsa hanno cominciato a rilanciare al rialzo e in preda a un'inspiegabile frenesia hanno ordinato di tutto, a partire da tre bottiglie di champagne Dom Perignon Matusalemme da 8mila sterlina ciascuna. Da quel momento, di bottiglia pregiata in bottiglia pregiata, il conto ha fatto presto a lievitare raggiungendo l'astronomica cifra finale di 40.090 sterline e 73 centesimi.