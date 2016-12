foto Ap/Lapresse Correlati Il partito comunista a congresso tra etichetta e folklore 12:21 - "La corruzione in Cina può provocare l'affondamento del Partito e dello Stato". Lo ha detto il presidente della Repubblica e segretario del Pcc, Hu Jintao, aprendo a Pechino il 18/o congresso del partito. Hu ha detto "se noi falliamo a trattare questa questione correttamente, essa potrà rivelarsi fatale". La corruzione in Cina è endemica. Recentemente sono scoppiati scandali politico-finanziari, che hanno coinvolto alti dirigenti del Partito. - "La corruzione in Cina può provocare l'affondamento del Partito e dello Stato". Lo ha detto il presidente della Repubblica e segretario del Pcc, Hu Jintao, aprendo a Pechino il 18/o congresso del partito. Hu ha detto "se noi falliamo a trattare questa questione correttamente, essa potrà rivelarsi fatale". La corruzione in Cina è endemica. Recentemente sono scoppiati scandali politico-finanziari, che hanno coinvolto alti dirigenti del Partito.

Nel Palazzo del Popolo, sulla piazza Tiananmen, il presidente Hu, 69 anni, ha letto un bilancio dei suoi 10 anni alla guida del Paese. Al termine del Congresso, che andrà avanti fino a mercoledì, Hu lascerà il suo posto di segretario generale del Pcc a Xi Jinping, 59, uomo d'apparato sconosciuto al grande pubblico.



"Mai come l'Occidente"

''La Cina non copierà mai un sistema politico occidentale'', ha ribadito Hu Jintao, aggiungendo che la Cina continuerà sulle riforme della struttura politica per ''rendere la democrazia popolare più estesa''. Il partito deve impegnarsi a mettere molta importanza sul rafforzamento del sistema politico socialista e deve essere unito, impegnandosi sulla gestione sociale, rimanendo fermo sulla ''autorità e santità del sistema legale e assicurare che tutti possano godere di diritti e libertà così come prescrive la legge, migliorando il sistema democratico e diversificando le forme di democrazia per assicurare ai cittadini elezioni democratiche, il processo decisionale, l'amministrazione e controllo in conformità con la legge''.



Sul partito Hu Jintao ha anche detto che non solo i funzionari, ma anche i loro familiari dovrebbero esercitare una autodisciplina, sottolineando come i funzionari dovrebbero rafforzare i controlli sui patrimoni dei familiari e dei collaboratori. Due inchieste giornalistiche, del Wall Street Journal e del New York Times, hanno infatti svelato a giugno il patrimonio milionario di Xi Jinping (destinato a sostituire Hu Jintao) e a ottobre dell'attuale premier Wen Jiabao.



"Il Partito comunista cinese deve garantire che nessuno dei suoi dirigenti abusi del suo potere - ha affermato a tal proposito -.Il Pcc garantirà che i dirigenti rispettino la legge nel pensiero e nell'azione... Noi dobbiamo garantire che tutti siano eguali davanti alla legge... Nessuna organizzazione o individuo ha il privilegio di calpestare la Costituzione''.



Cinque tibetani si immolano per protesta

Cinque tibetani si sono immolati ieri in diverse zone del Tibet e della Cina occidentale per protestare contro quella che ritengono l'occupazione cinese del Tibet e chiedere il ritorno del Dalai Lama. E' il più alto numero di immolati nello stesso giorno dal 2009, da quando questo tipo di proteste sono cominciate. Da allora, sono 68 i casi. Tra gli immolati di ieri, anche una donna e tre monaci minorenni.