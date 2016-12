foto Afp

02:00

- In una giornata di grande caldo, un "black out" di circa due-tre ore ha paralizzato il centro di Buenos Aires. A rimanere senza elettricità anche la Casa Rosada, sede della presidenza, alcuni palazzi della giustizia e il Parlamento. Caos in tilt all'ora di punta, a causa del blocco di alcune delle sei linee della metro e dei semafori fuori uso. Molti proprietari di bar e ristoranti hanno deciso di chiudere i battenti in anticipo.