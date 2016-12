foto Ap/Lapresse Correlati Film blasfemo, rivolte nel Maghreb

- Nakoula Basseley Nakoula, il produttore del contestato film anti-Maometto che ha scatenato violente proteste in tutto il mondo musulmano, è stato condannato a un anno di carcere per violazione della libertà condizionata. Lo afferma la stampa Usa. L'uomo, 55 anni, copto di origini egiziane, era stato condannato nel 2010 a 21 mesi di prigione per frode bancaria.