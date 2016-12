foto Tgcom24

19:54

- Torna la tensione a Atene dove sono in corso violenti scontri tra manifestanti e polizia. I tafferugli avvengono nella centralissima piazza Syntagma, davanti alla sede del Parlamento. Qui migliaia di persone si sono radunate per protestare contro le nuove misure di austerità in via di approvazione. Gli agenti stanno utilizzando idranti e lacrimogeni per respingere i dimostranti che hanno lanciato bombe molotov.