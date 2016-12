Los Angeles vota anche per i "condoms" nei porno

foto Dal Web 12:17 - Usare il preservativo durante le riprese dei film porno diventerà obbligatorio a Los Angeles. A deciderlo un referendum locale con cui gli elettori della città hanno imposto l’utilizzo del condom ai porno attori. In particolare la norma, che è stata approvata con una maggioranza del 60%, prevede che i produttori di film a luci rosse acquistino una licenza sanitaria simile a quella dei tatuatori. - Usare il preservativo durante le riprese dei film porno diventerà obbligatorio a Los Angeles. A deciderlo un referendum locale con cui gli elettori della città hanno imposto l’utilizzo del condom ai porno attori. In particolare la norma, che è stata approvata con una maggioranza del 60%, prevede che i produttori di film a luci rosse acquistino una licenza sanitaria simile a quella dei tatuatori.

"E' un referendum importantissimo sul sesso sicuro", ha commentato Michael Weinstein, presidente dell'Aids Healthcare Foundation, mostrando tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. L’adozione di questa misura tuttavia ha suscitato le proteste degli operatori del settore che hanno sottolineato come gli attori siano sottoposti periodicamente a controlli sanitari e come l’utilizzo dei preservativi potrebbe non essere gradito dal pubblico dell’hard.