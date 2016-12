Usa, i repubblicani sconfitti per le frasi shock

Richard Mourdock fece un passo falso in ottobre, quando, se portava alla nascita di un bambino. Questa affermazione è costata cara al candidato dell'Indiana, dato inizialmente per favorito dai sondaggi, ma superato infine dal democratico Joe Donnelly, che conquista un seggio occupato in precedenza da un esponente del Gop, Richard Lugar.Todd Akin, noto per le sue posizioni antiabortiste, ad agosto aveva definito "decisamente raro" che una donna restasse incinta in seguito a violenza sessuale. "In caso di uno stupro legittimo il corpo femminile può fare in modo di chiudere la faccenda", aveva aggiunto scatenando durissime reazioni, anche da parte del candidato del Gop alla presidenza, Mitt Romney. Per queste frasi Akin è stato battuto in Missouri dalla sfidante democratica Claire McCaskill che le aveva citate diverse volte durante la campagna elettorale.