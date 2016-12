Si suicida il musicista allergico al cellulare

foto Ap/Lapresse 10:58 - Un talentuoso violinista e studente di Oxford si è ucciso perché torturato da un'allergia ai telefoni cellulari: Michael Nield, 36 anni, soffriva di una condizione chiamata elettro-sensibilità che gli causava una reazione dolorosa a tutte le fonti di campi elettrici inclusi i telefoni cellulari e le antenne per la telefonia. - Un talentuoso violinista e studente di Oxford si è ucciso perché torturato da un'allergia ai telefoni cellulari: Michael Nield, 36 anni, soffriva di una condizione chiamata elettro-sensibilità che gli causava una reazione dolorosa a tutte le fonti di campi elettrici inclusi i telefoni cellulari e le antenne per la telefonia.

La sua condizione era così insopportabile che indossava una tuta in tessuto speciale simile a quella utilizzati nelle armature medievali. La indossava quando era fuori di casa e la notte dormiva con una tenda in microfibra sopra il suo letto per ridurre l'esposizione alle onde elettriche.



Michael Nield diceva che i telefoni cellulari gli procuravano una "costante intermittenza" nella testa. Nel tentativo di sfuggire ai segnali per lui troppo fastidiosi, la famiglia si era trasferita a 150 miglia da Herefordshire nel remoto villaggio di Wardy Hill, Cambs. Ma, nonostante gli sforzi dei suoi genitori, Michael era così afflitto dalla condizione che si è suicidato lo scorso 3 giugno ingerendo un cocktail micidiale di droghe e alcol. Il suo corpo è stato trovato in auto dal padre Clive. Le autorità inglesi hanno aperto un'inchiesta per accertare la dinamica precisa dell'evento.