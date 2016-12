foto Ap/Lapresse

09:39

- Con la rielezione di Barack Obama "l'America è piu' forte" e il suo ritorno alla Casa Bianca "rappresenta un'ulteriore grande opportunità per l'Unione Europea e per l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi. Felicitazioni per il secondo mandato, anche da Berlino: Angela Merkel, ricordando la collaborazione Usa-Germania, sottolinea di aver sempre "apprezzato le nostre discussioni su come superare la la crisi economica".