09:26 - "Finirò quello che ho iniziato. Il meglio deve ancora venire". Queste le parole di esultanza di Barack Obama, rieletto presidente degli Stati Uniti per altri quattro anni. Da Chicago, dove si trova il suo quartier generale, il democratico si è rivolto alle migliaia di sostenitori in delirio. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato". E ancora: "Parlerò con Romney per lavorare insieme per il Paese".

"Torno alla Casa Bianca più determinato che mai"

Ed è un Obama versione 2008 quella che sale sul palco: di nuovo la stessa grinta, la stessa ispirazione, nonostante l'enorme fatica delle ultime settimane. "Torno alla Casa Bianca più determinato che mai", promette nel tripudio generale, assicurando come "l'America migliore deve ancora venire".



Mano tesa all'avversario: "Lavorerò con Romney"

Gli americani gli hanno riconsegnato un Congresso spaccato, con la Camera ai repubblicani e il Senato ai democratici. Ma Obama tende la mano e promette di lavorare per trovare "quei compromessi necessari per portare il Paese avanti". "Lavorerò con Romney - assicura - lavorerò con i leader di entrambe gli schieramenti per affrontare quelle sfide che possiamo risolvere solo insieme".



"Il lavoro da fare non è ancora finito"

Quanto al futuro, il rieletto presidente sottolinea come il lavoro non sia ancora finito: "Ci saranno discussioni e disaccordi, non sempre si riesce ad andare avanti in linea retta e non sempre la strada è sgombra dagli ostacoli", ma "vogliamo che i nostri figli non vivano in un Paese oppresso dal debito, l'economia sta migliorando. Crediamo in un'America generosa, compassionevole e tollerante. Vogliamo dare ai nostri figli un'America sicura".



"Siamo un'unica grande nazione"

Obama fa anche leva sulla forza del Paese e sul sentimento popolare. "Siamo più della somma delle nostre parti: non siamo un insieme di Stati rossi o blu, siamo un'unica nazione e con l'aiuto di Dio continueremo il nostro viaggio", assicura Obama. "Siamo la più grande nazione che il mondo abbia mai visto".



A Michelle: "Non ti ho mai amato così tanto"

"Lasciatemelo dire in pubblico: non ti ho mai amato così tanto". Obama si è rivolto così alla moglie Michelle, invitandola sul palco, durante il discorso tenuto dopo la rielezione. "Sono orgoglioso di come l'America ami mia moglie", ha aggiunto Obama. "Sono molto fiero di entrambe voi ma credo che un cane sia sufficiente", ha poi scherzato Obama con le figlie Sasha e Malia, riferendosi a Bo, il cane che il presidente aveva promesso e regalato alle bambine per l'elezione del 2008.