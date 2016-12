Benedetto XVI ha inviato un messaggio di auguri a Barack Obama per il nuovo mandato alla presidenza degli Stati Uniti. Il pontefice ha assicurato le sue preghiere "per le altissime responsabilità di fronte al Paese e alla Comunità internazionale" affinché "gli ideali di libertà e giustizia continuino a risplendere in America".Molto positivo il commento di Mario Monti sulla rielezione di Obama. Il premier italiano dice che "l'Europa e l'Italia avranno un beneficio dalla sua leadership" e guarda "con piacere alla continuazione della cooperazione tra noi, fondata sulla particolare sintonia che si è venuta creando, a livello personale così come tra i nostri due governi".Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è congratulato con Obama con queste parole: "E' un piacere poterle indirizzare le più calorose congratulazioni e i più fervidi auguri miei personali e dell'Italia per la rielezione a Presidente e per l'avvio del suo secondo incarico. Mi consenta anche di manifestare ammirazione per l'alto senso di responsabilità con cui i due candidati hanno fatto seguire immediatamente all'annuncio del risultato espressioni di reciproco riconoscimento e di comune impegno a operare per l'unità della nazione"."Complimenti calorosi al mio amico Barack Obama. Sono impaziente di continuare a lavorare insieme". Così il primo ministro britannico, David Cameron, in visita ad un campo profughi siriano in Giordania, ha twittato dopo la rielezione del presidente americano."Ciò che unisce l'Ue e gli Usa è maggiore di ciò che ci divide. Congratulazioni al presidente Obama e al vice presidente Biden". È il commento del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz su Twitter a proposito della rielezione alla Casa Bianca.La cancelliera tedesca Angela Merkel si è felicitata per la rielezione di Barack Obama, sottolineando la collaborazione Usa-Germania. "Ho apprezzato particolarmente le nostre numerose discussioni - dice in un comunicato -, in particolare quelle su come superare la la crisi economica e finanziaria mondiale". La cancelliera ha inoltre colto l'occasione per invitare Obama in Germania, augurandogli "forza" e "successo" per il suo secondo mandato. "Sarebbe per me una gioia - ha detto - averla di nuovo ospite in Germania e poterla salutare".anche il presidente francese, Francois Hollande, ha indirizzato le sue "più calorose felicitazioni" a Barak Obama. "Una scelta chiara - scrive Hollande - in favore di un'America aperta, solidale, pienamente impegnata sulla scena internazionale e cosciente delle sfide del pianeta: la pace, l'economia e l'ambiente" in un "momento importante per gli Stati Uniti ma anche per il mondo".E anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker si congratula con Obama dicendo che "è più facile" lavorare con un presidente statunitense al suo secondo mandato. "Durante il suo primo mandato, il presidente si concentra solitamente su difficili questioni nazionali - ha detto -. Nel loro secondo mandato i presidenti americani tendono a riscoprire l'identità dell'Europa intera. Abbiamo bisogno, Stati Uniti ed Europa, di essere più vicini, di collaborare più strettamente"."Le mie sentite congratulazioni a Barack Obama per la sua rielezione". Lo scrive su Twitter il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, a proposito della conferma di Obama alla Casa Bianca. "Spero che la cooperazione con Obama continuerà, così che la Nato resti efficace contro nuove minacce, con nuove capacità, rete e partners", si legge in un altro commento sul social network.Il presidente del Consiglio Ue, Herman Van Rompuy, si è detto "molto felice" per la rielezione del presidente Barack Obama. Van Rompuy ha postato il suo commento su Twitter"La conferma di Barack Obama è un motivo di grande soddisfazione. Questo risultato favorisce il rapporto tra Usa ed Europa, in particolare sulla necessità di rilanciare lo sviluppo - ha detto il segretario Pd Pier Luigi Bersani -. E' significativo che Obama abbia vinto combattendo ogni linguaggio populista, scegliendo la strada difficile della verità e mettendo al centro del proprio programma i temi della solidarietà e del lavoro".Anche il presidente della Camera Gianfranco Fini è felice per la conferma di Obama e commenta così la sua rielezione: "Personalmente sono soddisfatto perché il secondo mandato di Obama garantirà la continuità della politica statunitense nell'ambito di una visione di carattere occidentale. Alcune posizioni di Romney avrebbero fatto correre il rischio all'Europa di trovarsi di fronte a una politica statunitense quasi isolazionista".Congratulandosi con Barack Obama per la sua rielezione, il presidente egiziano Mohamed Morsi ha auspicato che "si rafforzino i legami di amicizia tra i due Paesi per favorire gli obbiettivi comuni e in particolare la giustizia, la libertà e la pace".La Radio Vaticana, commentando la rielezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti, sottolinea oggi che lo sfidante Mitt Romney ha dichiarato: "Prego che il presidente abbia successo nel guidare la nostra Nazione". E che Obama ha promesso: "Farò tutto il possibile per finire quello che ho iniziato".La rielezione di Barack Obama alla presidenza Usa è un "segnale incoraggiante per l'avvenire degli Stati Uniti, del mondo intero e quindi anche del nostro". Così il premier del Belgio, il socialista vallone di origine italiana Elio Di Rupo, ha sottolineato che "continuerà la fruttuosa collaborazione" con Obama e il suo governo. "Gli americani hanno optato per un'America più giusta e più tollerante", ha aggiunto, ricordando le scelte progressiste di Obama in materia di politica estera e interna.Gli Usa e l'Arabia Saudita continueranno a lavorare per lo sviluppo delle loro "strette relazioni storiche", ha detto il re saudita Abdallah in un messaggio di congratulazioni ad Obama. "In questa occasione - afferma il sovrano - elogiamo la forza delle strette relazioni storiche tra i nostri due Paesi amici che intendiamo sviluppare in tutti i campi".