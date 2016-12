Russia, ritrovato il relitto del cargo pieno d'oro

foto LaPresse Correlati Scompare cargo pieno d'oro 09:08 - E' stato ritrovato a 25 metri sul fondo del Mar di Okhotsk, nell'Estremo Oriente russo, il cargo "Amurskaia", sparito dai radar con un carico di 700 tonnellate d'oro il 28 ottobre. I corpi degli uomini dell'equipaggio, secondo i servizi di soccorso, non sono ancora stati rinvenuti. Della nave, con a bordo 8 o 9 marinai, si era persa ogni traccia dopo l'allarme radio attivato durante una tempesta nei pressi dell'arcipelago delle isole Shantarsk. - E' stato ritrovato a 25 metri sul fondo del Mar di Okhotsk, nell'Estremo Oriente russo, il cargo "Amurskaia", sparito dai radar con un carico di 700 tonnellate d'oro il 28 ottobre. I corpi degli uomini dell'equipaggio, secondo i servizi di soccorso, non sono ancora stati rinvenuti. Della nave, con a bordo 8 o 9 marinai, si era persa ogni traccia dopo l'allarme radio attivato durante una tempesta nei pressi dell'arcipelago delle isole Shantarsk.

La scoperta è stata fatta dai subacquei, come riferito da Rosmorrekhflot, l'Agenzia federale russa per il mare e il trasporto fluviale.



Alla scomparsa del cargo dai radar, l'allarme radio era stato attivato automaticamente nei pressi dell'arcipelago delle isole Shantarsk durante una tempesta. Il forte maltempo di questi giorni ha ostacolato le ricerche, e per questo il relitto è stato ritrovato soltanto nelle ultime ore.