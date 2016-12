foto Ap/Lapresse

08:07

- "Torno alla Casa Bianca più determinato", ha detto Barack Obama nel corso del discorso di ringraziamento per la rielezione. Parlando del lavoro che lo aspetta, il presidente Usa ha spiegato che "la nostra economia si sta riprendendo" e ha auspicato che, grazie ai risultati già ottenuti, potranno essere creati nuovi posti di lavoro. "Non sono mai stato così pieno di speranza per il futuro", ha quindi concluso.