foto Reuters

07:47

- Dopo una lunga attesa, il presidente Usa Barack Obama, appena rieletto alla Casa Bianca, è arrivato sul palco del McCormick Palace di Chicago assieme alla famiglia, dinanzi a circa diecimila persone riunite per festeggiare la vittoria. "Il meglio deve ancora venire per l'America - ha detto Obama -. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Parlerò con Romney per lavorare insieme per il Paese".