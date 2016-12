Obama ha vinto: cosa ne pensi?

06:34 - Barack Obama ce l'ha fatta: dopo una maratona elettorale all'ultimo voto, ha battuto lo sfidante repubblicano Mitt Romney e resterà alla Casa Bianca per altri quattro anni. "Finirò quello che ho iniziato" ha promesso pochi minuti dopo la sua rielezione. Obama dovrà affrontare una situazione difficile: la disoccupazione, le tensioni interne e quelle internazionali. Riuscirà a dare una sterzata agli Stati Uniti e traghettare non solo l'America fuori dalla crisi oppure sarebbe stato meglio non solo per gli Usa cambiare totalmente direzione politica? Cosa ne pensi? Di' la tua.