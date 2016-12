foto Reuters

06:31

- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, scrive ai suoi sostenitori a pochi minuti dalla rielezione alla Casa Bianca. "Farò tutto il possibile per finire quello che ho iniziato", si legge nell'e-mail firmata da Obama. "Questa vittoria non è un caso. C'è molto lavoro da fare ora. Ma per il momento: grazie". In precedenza il candidato democratico aveva ringraziato tutti su Twitter.