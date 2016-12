foto Ap/Lapresse

04:16

- Sarebbero entrambi andati a Barack Obama i due Stati in bilico dell'Iowa e del Nevada. Secondo i primi exit poll di Cnn, in Iowa il candidato democratico sarebbe al 52% delle preferenze contro il 46% di Romney. In Nevada Obama al 51% e Romney fermo al 45%. Vanno invece al candidato repubblicano lo Utah e il Montana.