foto Reuters

03:10

- Secondo i primi exit poll di Cnn, Barack Obama si sarebbe aggiudicato il Wisconsin con il 52% delle preferenze, contro il 46% di Romney. Al democratico vanno anche Michigan, New York e New Jersey. Romney avanti in Arizona, Kansas, Louisiana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Texas, Wyoming e Mississippi. Occhi puntati sul Colorado dove, al momento, si parla di una parità al 48% delle preferenze.